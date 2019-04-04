Появились видео прощания в Харькове с погибшей пулеметчицей и волонтером

В Харькове возле памятника Тарасу Шевченко сотни людей прощаются с погибшей на Донбассе волонтером Яной Червоной, позывной "Ведьма".

В сети публикуют видео с церемонии прощания.

Червона Яна Михайловна была старшим солдатом и волонтером, добровольцем на Донбассе. Помогать армии она начала, когда Россия начала агрессию на Донбассе. На службу в ВСУ она поступила в 2016 году в 54-ю бригаду, а позже перевелась в батальон "Донбасс-Украина". У нее остался муж с двумя маленькими детьми.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля на Донбассе в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.