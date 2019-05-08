Лучшие поздравления с 9 мая: открытки, стихи, видео

9 мая отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

С 9 апреля 2015 праздник 9 мая, в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации и законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", приобрел новое значение. С тех пор он отмечается как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Такая интерпретация пришла на замену установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В связи с законом о декоммунизации, термин "Великая Отечественная Война" ушел в небытие, поскольку его использовали исключительно в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

***

За мир сражались наши деды,

Их подвиг помним мы всегда.

Я поздравляю с Днем Победы!

Пусть гордости горит звезда.



Пусть будет счастье и тепло,

Пусть все преграды исчезают.

Пусть на душе всегда светло,

Здоровье пусть не покидает!

***

С Днем Победы — с днем великим!

Вам желаем всей душой

Солнца в мире многоликом,

Радости, любви большой.



Дружно жить, уметь мириться

И покоем дорожить.

Чтоб летать уметь, как птицы,

Чтоб в мечтах своих парить.



Подадим друг другу руки,

Сбережем красу Земли,

Чтобы наши дети, внуки

Счастье в жизни обрели!

***

Пускай не будет в мире войн,

Пусть не свистит над головой

Безжалостный, глухой снаряд,

Спокойным будет сон ребят.



Пусть матери не знают слез

За сыновей, что бой унес,

Родных чтоб не теряли вы.

С 9 Мая, с днем весны!

***

***

Великий праздник — День Победы —

Строка истории родной.

Отвоевали наши деды

Ее безмерною ценой.



Их подвиг помнить будем вечно!

Мы не забудем имена,

Которые так бессердечно,

Жестоко унесла война.

***

Нам ярко пламя вечного огня

О подвиге солдат напоминает,

Пришла весна, опять цветет земля,

Народ наш День Победы отмечает.



Всех с праздником! Всем мира и любви!

Пускай потомки наши войн не знают,

На тех полях, где раньше шли бои,

Багряно маки яркие пылают!

***

Всех с Днем Победы! Праздник этот

Для всех нас самый величайший.

Спасибо скажем нашим дедам

За нашу жизнь и наше счастье!



Пусть будет мир всегда на свете,

Пускай живут спокойно люди,

От радости смеются дети

И никогда войны не будет.

***

***

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

***

С Днем Победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев страны.

***

Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

***

День Победы — великий праздник для всей страны. В этот день прежде всего хочется сказать "спасибо" за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.

***

Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детским смехом разливается каждый уголок земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого нужного качества — ценности того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди, есть момент — и цените это.

***

С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

***

С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды — мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.

***

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.