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В России любительница селфи умерла страшной смертью: жуткие фото

среда, 08 мая 2019, 20:02
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В России девочка-подросток сгорела заживо, взобравшись на трансформаторную будку неподалеку от дороги.

Об этом сообщают росСМИ.

"Скорее всего, решила, что ничего не будет трогать, и ничего страшного не случится, – рассказала очевидица трагедии. - Но достаточно только залезть на трансформатор, чтобы получить разряд".

Оказывается, по словам свидетелей трагедии, девушка решила сделать на будке селфи.

"На трансформаторной будке обнаружено тело женщины, проверку по данному факту проводят следователи", – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве подростки "зацеперы" пробовали в очередной раз разместиться на локомотиве электрички, один из пассажиров решил разобраться с ними при помощи суровых методов воспитания.

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