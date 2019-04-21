Мужик - молодец: сети впечатлило видео наказания прохожим подростка в Киеве за опасные развлечения

В субботу, 20 апреля, в Киеве подростки "зацеперы" пробовали в очередной раз разместиться на локомотиве электрички, один из пассажиров решил разобраться с ними при помощи суровых методов воспитания.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается в подписи к видео, инцидент произошел на Караваевых дачах. Несколько подростков цеплялись за локомотив электрички, не реагируя за замечания других пассажиров и прохожих. Вскоре некий мужчина подбежал к подросткам, схватил одного из них, и после пары подзатыльников, забросил на платформу. Остальные сбежали сами.

В комментариях большинство пользователей поддержали действия мужчины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 18 апреля, в Одесской области 13-летний мальчик забрался на крышу поезда и получил удар током.