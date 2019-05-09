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С организатором "Бессмертного полка" в Киеве случился инцидент из-за "георгиевской ленты": фото

четверг, 09 мая 2019, 10:14
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9 мая в Киеве перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" была задержана ее организатор Елена Бережная.

Как сообщает "РБК-Украина", она пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты, при то, что законодательство Украины приравнивает ее к символике тоталитарных режимов.

После словесной перепалки Бережная была задержана полицейскими.

Как сообщает УНН с места событий, сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей, но сам марш еще не начался.

Акция "Никто не забыт, ни что не забыто" является аналогом российского "Бессмертного полка".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Как в Киеве проходит акция "Бессмертный полк"

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