Как в Киеве готовятся к акции "Бессмертный полк": эксклюзивные фото

В центре Киева начинают собираться люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, при выходе из метро Арсенальная полиция досматривает всех, у кого есть большие сумки и рюкзаки.

Известно, что участие в сегодняшних мероприятиях по случаю праздника примут президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак и глава ПЦУ Епифаний.

Во избежание массовых беспорядков полиция заблаговременно усилила меры безопасности в Киеве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила символизм дат 8 и 9 мая для Украины и призвала украинцев к единству ради достижения мира в стране.