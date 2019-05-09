RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 мая

12:46
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов: на что рассчитывать "Шахтеру" и "Динамо"
12:31
​Водитель на евробляхах влетел в маршрутку в Киеве: фото и данные о пострадавших
12:29
Снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта под Донецком: видео
12:25
Вилкул рассказал о нападении на автобус с людьми, которые ехали на празднование Дня Победы
12:20
Светличная приняла участие в масштабном чествовании по случаю Дня победы
12:14
Украину снова накроют дожди: синоптик дала свежий прогноз
12:04
Троица 2019: дата праздника и календарь выходных
12:02
​Сталин-Танос и механизатор Старк: эксклюзивные фото веселой акции в Киеве
11:39
Жены бывших игроков "Динамо" сразили сеть сексуальным танцем в купальниках: видео
11:31
Зеленский пришел на могилу деда, прошедшего всю войну: опубликовано фото
11:23
Ветераны ВОВ хотят, чтобы в Украину вернулся мир - Новинский
11:17
​США жестко ответили на резонансное заявление Ирана о ядерной сделке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Троица 2019: дата праздника и календарь выходных

четверг, 09 мая 2019, 12:04
переглянути новину українською

16 июня православные отмечают один из крупнейших праздников - Троицу.

Троица наступает ровно через 50 дней после Пасхи, которая отмечалась 28 апреля.

Таким образом, дата Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье.

Как известно, на Троицу украинцы получают официальный выходной. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Выходит, что на Троицу будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.

В этот день принято ходить друг к другу в гости, накрывать праздничные столы, навещаать усопших родственников на кладбище.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая в Киеве началась акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая является частью ряда акций "Бессмертного полка".

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечному огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Бессмертный полк" в Украине: каких провокаций ждать 9 мая

Без бумажки ты… никак: как жители Донбасса гражданство меняют

Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно

Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: