Троица 2019: дата праздника и календарь выходных

16 июня православные отмечают один из крупнейших праздников - Троицу.

Троица наступает ровно через 50 дней после Пасхи, которая отмечалась 28 апреля.

Таким образом, дата Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье.

Как известно, на Троицу украинцы получают официальный выходной. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Выходит, что на Троицу будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.

В этот день принято ходить друг к другу в гости, накрывать праздничные столы, навещаать усопших родственников на кладбище.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая в Киеве началась акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая является частью ряда акций "Бессмертного полка".