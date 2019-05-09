​Акция "Бессмертный полк" в Киеве: онлайн трансляция

9 мая в Киеве началась акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая является частью сети акций "Бессмертного полка".

На акции, которая началась в в 11 часов, собрались около 400 человек. Многие участники акции - пожилые люди, но есть и молодежь. Колона двигается к парку славы от метро "Арсенальной".

Трансляцию ведет "Громадське".

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

При выходе из метро "Арсенальная" полиция досматривала всех, у кого есть большие сумки и рюкзаки.

Известно, что участие в сегодняшних мероприятиях по случаю праздника примут президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак и глава ПЦУ Епифаний.