Украину снова накроют дожди: синоптик дала свежий прогноз

В Украине 10 мая пройдут дожди и в дальнейшем будет преобладать влажная погода.

Об этом сообщила на сввоей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до + 17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается + 13 +18 градусов, на Западе + 10 +15 градусов.

В Киеве 10 мая периодически будет дождь с туманом, температура будет колебаться от +15 до +17 градусов.

В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

"Пока беспрекословного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно. Поэтому цените зонты, выставляйте цветы ближе к открытому окну, они любят дышать влажным воздухом, и порадуемося - пока будет преобладать достаточно комфортная температура воздуха", - написала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", июнь и июль 2019 года в Украине будут жаркими, температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.