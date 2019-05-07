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В Украине потеплеет до +25: прогноз синоптика на май

вторник, 07 мая 2019, 14:04
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До воскресенья, 12 мая в отдельных областях Украины температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла, и такая метеорологическая картина станет типичной в течение всего месяца мая.

Об этом рассказал "Апострофу" заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"В этом году начало мая оказалось более дождливым, чем в предыдущие годы. До конца недели дожди на большей части территорий Украины будут сохраняться, но меньше осадков будет в южных областях и Приазовье. Теплее всего будет на востоке: температура воздуха будет достигать 20-25 градусов тепла. На остальной территории Украины стоит ожидать в пределах 14-19 градусов тепла", - отмечает Прокопенко.

Он отметил, что осадки при этом на западе и в центре страны останутся, также в западных областях будет холоднее всего – 5-10 градусов тепла.

"Наиболее прохладно будет в западном регионе Украины. Там днем температура воздуха прогреется до 5-10 градусов тепла, а ночью упадет до 1-6 градусов", - добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая на большей части территории Украины прогнозируют грозы, но на Западе будет солнечно.

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