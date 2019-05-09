​В Кривом Роге 9 мая отметили с советской символикой и портретом Сталина: фото

9 мая в парке "Шахтерский" в Кривом Роге мужчина принес на праздник портреты троих ветеранов с георгиевскими ленточкам.

Об этом сообщает местное издание "Первый Криворожский".

Также сообщается, что на параде присутствовала девушка в куртке с гербом СССР на спине.

53-летнего мужчину с портретом выявили сотрудники СБУ, сейчас его задержали и оформляют все необходимые для открытия дела материалы. Полицейские решают вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований ведомостей по факту использования запрещенной символики - а именно портрета Сталина.

Правоохранители руководствуются статьей 436 (часть 1) публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет с или без конфискации имущества.

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.