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Забыл, что рядом - война: Кернес вызвал в сети бурю скандальным заявлением

четверг, 09 мая 2019, 07:28
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В сети активно обсуждают предложение мэра Харькова снести волонтерскую палатку, которая расположена на центральной площади города.

О планах Геннадия Кернеса говорится в сообществе "Харьков City" в Facebook.

"На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - заявил сам городской голова.

При этом в комментариях пользователи в один голос не поддержали предложение Кернеса. Люди считают, что пока в стране идет война, палатка должна стоять на месте. При этом после завершения вооруженного конфликта в стране, из палатки нужно сделать музей, считают жители города.

Ранее "Апостроф" сообщал, что более тысячи харьковчан вышли сегодня на митинг против повышения стоимости проезда в городском транспорте.

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