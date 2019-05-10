Написать донос: в сети показали развлечение для детей России

В интернете показали, как детей России развлекают с использованием военно-пропагандистской тематики.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

В сети опубликовали фото из России, которое было сделано, вероятно, 9 мая. Так решили развлечь детей: установили палатку, где за столом сидит якобы военный времен СССР. К нему могут подойти дети и написать донос.

"Тут детям в качестве развлечения предлагают написать донос", - подписали сделанный снимок в сети.

Пользователи в комментариях негативно отреагировали на такую своеобразную забаву.

Как сообщал "Апостроф", в детском лагере "Артек" на территории аннексированного Россией Крыма воспитанников учат пользоваться оружием.