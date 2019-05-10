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Написать донос: в сети показали развлечение для детей России

пятница, 10 мая 2019, 23:34
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В интернете показали, как детей России развлекают с использованием военно-пропагандистской тематики.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

В сети опубликовали фото из России, которое было сделано, вероятно, 9 мая. Так решили развлечь детей: установили палатку, где за столом сидит якобы военный времен СССР. К нему могут подойти дети и написать донос.

"Тут детям в качестве развлечения предлагают написать донос", - подписали сделанный снимок в сети.

Пользователи в комментариях негативно отреагировали на такую своеобразную забаву.

Как сообщал "Апостроф", в детском лагере "Артек" на территории аннексированного Россией Крыма воспитанников учат пользоваться оружием.

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