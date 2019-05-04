​Вятрович пояснил, что не так с выходным 9 мая

В Украине выходным днем должно быть именно 8 мая, чтобы подчеркнуть, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.

Об этом сказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала ZIK.

"К сожалению, не принято, по моему мнению, очень важное решение - это перенос государственного выходного с 9 мая - День Победы над нацизмом на 8 мая - День памяти и примирения", - признал Вятрович.

Председатель Украинского института национальной памяти убежден, что выходным днем должно быть именно 8 мая, чтобы подчеркнуть, что Украина готова отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.

"Кроме того, мы понимаем, что 9 мая как выходной - это прекрасная возможность для разного рода провокаций. Я напомню, что раньше 7 ноября - день Октябрьского переворота 1917 года в качестве выходного был прекрасной возможностью для разного рода "красных" провокаций. Но уже все забыли, что ранее в этот день так же была напряженная ситуация и усиленное внимание правоохранителей.

И я убежден, что это же произойдет, если исходный будет перенесено на 8 мая. К тому же таким образом мы сможем отдать больше должного внимания тем ветеранам Второй мировой войны, которые еще с нами. Ведь вряд ли им нравится, как спекулируют на их жизни разного рода антиукраинские силы - так называемые "бессмертные полки" - на улицах украинских городов", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", на следующей неделе в Украине будет один выходной день посреди недели и рабочая суббота.