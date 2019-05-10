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В Украине проходят масштабные учения боевой авиации: фото и видео

пятница, 10 мая 2019, 14:34
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Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военнослужащие на полигоне под Ровно проводят масштабные учения авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

В них участвуют все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики, офицеры боевого управления. При этом, экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8 в составе пар, звеньев и эскадрилий выполняют учебно-боевые задачи в сложных метеорологических условиях.

Помимо этого, кроме полетов различной сложности, пилоты выполняют задачи по высадке десанта, элементы эвакуации, полеты на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем и ночью.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как тренируются украинские десантники.

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