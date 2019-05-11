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Астрономы обнаружили звезду, рожденную в неизвестной галактике: фото

суббота, 11 мая 2019, 16:55
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Астрономы смогли найти звезду в недрах нашей галактики, химический состав которой кардинально отличается от химического состава миллиардов других звезд Млечного Пути.

Таким образом, считают ученые, звезда J1124+4535 была рождена в пределах какой-то карликовой галактики.

Химический состав данной звезды отличается от других низким количеством магния и высокой концентрацией европия.

Такие звезды распространены в карликовых галактиках. Также их можно встретить там, где процессы звездообразования идут гораздо более медленными темпами, чем в Млечном Пути.

Звезда J1124+4535 является далеко не первой звездой, которая попала в Млечный Путь из глубин межгалактического пространства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились сведения о новой угрозе Земле и человечеству, якобы к планете движется астероид, который ранее резко сменил свою траекторию.

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