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Огромный астероид развернулся и мчится к Земле: в сети шутят над прогнозом катастрофы в 2019 году

четверг, 09 мая 2019, 04:42
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В среду, 8 мая в сети появились сведения о новой угрозе Земле и человечеству, якобы к планете движется астероид, который ранее резко сменил свою траекторию.

Об этом сообщает ресурс Yaplakal.

Отмечается, что указанный астероид длиной в 340 метров известен земным ученым еще с 2007 года, его ранее не считали опасным. Однако новые расчеты показали, что он изменил траекторию и направляется к Земле.

Астрономы уверяют, что столкновение небесного тела с нашей планетой ожидается 3 октября, а его последствия будут крайне разрушительными. Специалисты планируют представить сценарии спасения от катастрофы в мае.

Пользователи встретили очередную новость про Армагеддон с сарказмом, отметив, что подобные сюжеты много раз встречались в кино и рецепты как спасти планету можно черпать из сюжетов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Вашингтоне (США) в ходе конференции по планетарной обороне участники представили методы борьбы с угрозами столкновения астероидов с Землей.

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