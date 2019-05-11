Мрак и красота: появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом

Непогода, которая пришла в Украину, впечатляет своей мощью.

Этому свидетельством может служить фото, опубликованное в Instagram.

"Хоть погода, мягко говоря…. Но, это же так красиво", - говорится в подписи к снимку.

На нем можно увидеть молнию, которая пронзает небо над Бояркой (Киевская область).

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за непогоды было ограничено движение фур в шести областях Украины.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Также синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни мая.