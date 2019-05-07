Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Начало последнего месяца весны выдалось щедрым на осадки, правда, и температура воздуха значительно выросла, а минусовые температуры остались далеко позади. Впрочем, по прогнозам синоптиков, дождливое начало мая – только разогрев. Всю следующую неделю украинцев ждут ливни и грозы. Причем остаться "сухим" не выйдет ни у одного региона страны. Какой будет погода, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 7 мая, практически на всей территории Украины ожидаются осадки. Сухо будет только на востоке страны, а вот на севере, в центре и юге Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. На западе грозы не ожидается, но осадки будут более обильными.

Но температура воздуха в этот день будет более чем комфортная. Так, теплее всего будет на востоке: от 21 до 25 градусов тепла днем и около 9-11 ночью. На юге немного прохладнее: днем столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов выше нуля, а ночью 9-11 с отметкой "плюс". Еще прохладнее в центре и на севере - от 17 до 19 градусов тепла в дневное время суток и около 9-11 со знаком "плюс" ночью. А вот на Западной Украине в этот день будет прохладнее всего: днем столбики термометров покажут от 9 до 12 тепла, а ночью упадут до 5-7 градусов с отметкой "плюс".

В среду, 8 мая, дождливая погода с грозами ожидается на востоке, юге, севере и в центре страны. Только на Западной Украине, а также в Киевской и Черкасской областях синоптики обещают сухую, но пасмурную погоду.

Температурная картина на севере, юге, востоке и в центре практически не изменится, а вот на западе потеплеет: днем в этом регионе ожидается от 13 до 15 градусов с отметкой "плюс", а в ночное время суток от 4 до 6 градусов тепла.

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В четверг, 9 мая, дожди с грозами ожидаются на востоке, а также в Херсонской области и Крыму. На остальной территории Украины пасмурно, но сухо.

Теплее всего в этот день будет на востоке: здесь столбики термометров покажут днем от 17 до 20 градусов тепла, а ночью от 9 до 11 с отметкой "плюс". На юге немного прохладнее: столбики термометров в дневное время суток поднимутся до 16-19 градусов тепла, а в ночное время суток упадут до 8-11 с отметкой "плюс". На остальной территории Украины стоит ожидать от 14 до 17 тепла днем и около 3-7 градусов тепла в ночное время суток.

В последний день рабочей недели, 10 мая, температурная картина останется неизменной, а вот география осадков вновь поменяется. На этот раз сухо будет только на востоке и юге Украины. На остальной же территории страны пройдут дожди, правда, не очень обильные.

В субботу и воскресенье на западе и востоке Украины синоптики ожидают дожди. Но при этом будет достаточно тепло: от 17 до 20 градусов с отметкой "плюс" ожидается по всей стране, а на востоке и до +21.

Как рассказал "Апострофу" заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, такая метеокартина является типичной для мая.

"Правда, в этом году начало мая оказалось более дождливым, чем в предыдущие годы, - отмечает Прокопенко. – До конца недели дожди на большей части территории Украины будут сохраняться, но меньше осадков будет в южных областях и Приазовье. Что касается температуры воздуха, то в ближайшую неделю наиболее прохладно будет в западном регионе Украины. Там днем температура воздуха прогреется до 5-10 градусов тепла, а ночью упадет до 1-6 градусов. А вот теплее всего будет на востоке: температура воздуха будет достигать 20-25 градусов тепла. На остальной территории Украины стоит ожидать в пределах 14-19 градусов тепла".