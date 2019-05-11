В сети волна гнева из-за грубого обращения Филарета в адрес главы ПЦУ

В сети активно обсуждают заявление патриарха Филарет в отношении митрополита Епифания, которого он якобы не пригласил почтить память священномученика Макария.

Ситуацию Филарет описал на своей странице в Facebook.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили неудовольствие тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти святого священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы, после избрания вас предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочная, что вы считаете унижением для себя служить с Патриархом Филаретом?" - написал он.

При этом Филарет все же пригласил Епифания почтить память Макария.

В сети же критикуют слова патриарха и не понимают его недовольства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине разгорается религиозный скандал между главой Православной церкви Украины Епифанием и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом.