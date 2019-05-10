Между главой ПЦУ и Филаретом назревает конфликт: фото и видео

В Украине разгорается религиозный скандал между главой Православной церкви Украины Епифанием и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом.

Об этом сообщает ТСН.

Так, недавно в СМИ появились копии приглашений на встречу за подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре перед объединительным собором. Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети.

В них Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. В свою очередь, известно, что он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить. При этом, предстоятеля Православной церкви Украины митрополит Епифания на эту встречу не пригласили.

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше заявили о неполноценности автокефалии ПЦУ.