Думать - не для всех: известный продюсер высказался о скандале вокруг Maruv

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, как нужно было действовать, чтобы не допустить скандала вокруг Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение".

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Главная их ошибка в том, что после того, как отказался первый участник, далее возникла *опа, простите. Вот в этом я их не понимаю. Хотя да, не понимаю и того, как можно было допустить к участию певицу, которая ездит в Россию. Зачем вообще было ее включать? Я бы не включил. Но думать - не для всех..." – сказал он.

По его мнению с отказом от "Евровидения" Maruv получила больше плюсов, чем минусов.

"Maruv получила рекламу, и она ей как артистке - в плюс... Но она выиграла бы намного больше, если бы поехала на Евровидение, потому что есть мнение экспертов, подозрение, что ее выступление было бы очень трендовым. Хотя я лично считаю, что на Евровидении нужно демонстрировать, в том числе и голос. Таким образом, ее менеджмент проявил, мягко говоря - глупость. Напомню для тех, кто "на бронепоезде", что это - исключительно мое мнение", - уверен продюсер.

По словам Кондратюка, будет странно, если эти самые люди будут и в следующем году проводить "Евровидение".

"Ну, окей, Maruv отказалась - и что? Предположим, что она подписала бы договор, но у нее после победы на Нацотборе просто изменились какие-то жизненные обстоятельства? Что дальше? Это никто не продумал, это не было прописано. Условно говоря, если ты, Maruv, отказываешься ехать, мы передаем этот контракт другим участникам, и они должны об этом знать. А если они отказываются ехать без победы на Нацотбора, тогда просто стоило отменить финал Нацотбора и объявить, что все участники - это люди, которые пришли сюда просто, чтобы получить бесплатный эфир на СТБ. Что у них нет желания, ресурсов или менеджмента, чтобы выступить на Евровидении", - добавил он.

Подробнее о Евровидении-2019, отношениях с Россией и победе Зеленского на выборах, читайте в материале "Апострофа": Такое впечатление, что Украина не уважает ни себя, ни своих граждан - Игорь Кондратюк.