Киевская школа угодила в скандал из-за мира с Россией: сеть в гневе

Школа № 255 в Киеве попала в скандал из-за рисунков учеников, в которых говорится о мире с Россией.

Соответствующие фото опубликовали в соцсетях.

"Уже в Киеве. Средняя школа 255. Что с этим делать?" – подписал снимки журналист Андрей Цаплиенко.

"255 школа. Киев. Дарница. Кого там тегать для начала СБУ, Районо, Кличко?" – бьет тревогу волонтер Роман Синицын.

В сети снимки вызвали волну негодования и возмущения.

Ранее в Киеве разгорелся языковой скандал в школе.

Как сообщал "Апостроф", у родителей школьников продолжают требовать деньги на ремонт и оборудование. О том, почему так происходит читайте в материале: Новая школа за родительский счет: как украинцам не платить дважды.