​Появились фото страшного ДТП с трамваем в Харькове, среди пострадавших малолетний ребенок

12 мая в Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota, травмирована женщина и 4-летняя девочка.

Об этом докладывает Нацполиция региона, Публикуя фото с места аварии.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 41-летнюю женщину-водителя легковушки и пассажира-ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Отмечается, что авария произошла 12 мая около 11:10 на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля с надземного пешеходного перехода прямо на трамвайные пути упал мужчина. Скорее всего человек совершил суицид.