В Киеве произошло страшное ЧП с мужчиной: видео с места инцидента

В среду, 3 апреля, в Киеве человек упал с моста на трамвайные пути.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около университета НАУ на проспекте Космонавта Комарова. Там с надземного пешеходного перехода прямо на трамвай упал мужчина. Детали устанавливаются.

Как видно на видео, мужчина лежит на путях без признаков жизни. Его окружила толпа людей, а на место вызвали медиков и полицию.

В комментариях к посту написали, что скорее всего человек совершил суицид.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля в Киеве на одном из мостов повесился мужчина. В полицию поступило сообщения, что на мосту заметили висящего в петле мужчину без признаков жизни. О трупе рассказал машинист поезда, который заметил его, когда проезжал через переправу.