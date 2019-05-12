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Ученые заявили про аномальное поведение самого опасного в мире супервулкана

воскресенье, 12 мая 2019, 00:26
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Специалисты из USGS заявили о странных тепловых аномалиях вокруг Йеллоустоунского супервулкана, которых несколько лет назад не было.

Аномалии удалось зафиксировать с помощью новейших спутников, сообщает Daily Express.

По данным ученых, с каждым годом геотермальная активность вулкана повышается. Кроме того, геологи увидели резкое вымирание растительности в районе озера West Tern.

Специалисты встревожены появлением новых тепловых зон и требуют дополнительного финансирования для более подробного картографирования прилегающей местности. Отмечается, что после получения новых данных прогноз об извержении вулкана сменил дату на несколько лет раньше.

В отчете говорится, что в прошлом месяце здесь произошло 57 небольших землетрясений и самое сильное было в 2.6 балла по Рихтеру, но несмотря на это – сейсмоактивность остается в пределах нормы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что NASA заявило про угрозу глобальной климатической катастрофы.

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