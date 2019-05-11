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NASA заявило про угрозу глобальной климатической катастрофы: назван сценарий спасения

суббота, 11 мая 2019, 10:59
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В NASA сделали предупреждение о том, что на Земле может начаться вечная зима в результате извержения гигантского вулкана.

Как сообщает ВВС, данный вулкан находится в Йеллоустонском национальном парке в США.

Исследования показали, что под парком расположено огромное магматическое водохранилище, благодаря которому в нем есть бурлящие гейзеры и горячие бассейны. По версии ученых, именно этот резервуар способен уничтожить человечество.

Если извержение вулкана произойдет под Йеллоустонским национальным парком, то по всему миру начнется голод и вулканическая зима.

Чтобы охладить вулкан, нужно большое количество воды, которую придется подавать в вулкан, но реализация такого проекта практически невозможна.

Есть и альтернативное решение. В NASA предложили пробурить на глубине 10 километров супервулкан и откачивать воду под высоким давлением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Индонезии, на острове Бали, вновь начал дымится один из крупнейших вулканов страны и самый большой на острове – Агунг.

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Раздел: Мир Тема: Наука
Теги: вулканы, NASA

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