NASA заявило про угрозу глобальной климатической катастрофы: назван сценарий спасения

В NASA сделали предупреждение о том, что на Земле может начаться вечная зима в результате извержения гигантского вулкана.

Как сообщает ВВС, данный вулкан находится в Йеллоустонском национальном парке в США.

Исследования показали, что под парком расположено огромное магматическое водохранилище, благодаря которому в нем есть бурлящие гейзеры и горячие бассейны. По версии ученых, именно этот резервуар способен уничтожить человечество.

Если извержение вулкана произойдет под Йеллоустонским национальным парком, то по всему миру начнется голод и вулканическая зима.

Чтобы охладить вулкан, нужно большое количество воды, которую придется подавать в вулкан, но реализация такого проекта практически невозможна.

Есть и альтернативное решение. В NASA предложили пробурить на глубине 10 километров супервулкан и откачивать воду под высоким давлением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Индонезии, на острове Бали, вновь начал дымится один из крупнейших вулканов страны и самый большой на острове – Агунг.