Десятки танков и не только: стало известно о скоплении техники боевиков на Донбассе, карта

Боевики продолжают сосредоточивать десятки единиц танков, гаубиц и зенитных ракетных комплексов на Донбассе.

Об этом заявляет Украинская сторона СЦКК в Facebookсо ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

Так, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения СММ обнаружили 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Миусинск.

"Кроме того, выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплексов на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 7 мая на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровка восточнее Донецка миссия зафиксировала не менее 5 танков T-72.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские бойцы на Донбассе взорвали технику боевиков.