Украинские бойцы на Донбассе взорвали технику боевиков: яркое видео и фото

На линии разграничения на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, бойцы полка "Азов" уничтожили военную машину боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает военнослужащий ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как отмечается, БМП был обнаружен беспилотниками полка, в районе населенного пункта Доломитное.

"После проведения дополнительной разведки информация была подтверждена. Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику. В результате меткой стрельбы азовцы уничтожили российскую БМП-1", – говорится на официальном сайте "Азова".

Также было опубликовано видео уничтожения БМП боевиков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видеозапись удара украинских военных по позициям российских оккупантов на Донбассе.