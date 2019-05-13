Любовница Путина тайно родила двойню: что известно

Журналисты узнали, что любовница президента РФ Владимира Путина спортсменка Алина Кабаева родила двойню в Москве (Россия).

Об этом сообщает ресурс Starhit.

В СМИ отмечают, что дети появились на свет 7 мая в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Кабаева рожала в вип-палате на четвертом этаже. По информации инсайдеров, остальных рожениц переселили в другие отделения. Около палаты звезды дежурили многочисленные телохранители, которые не подпускали посторонних. Журналисты выяснили, что еду олимпийской чемпионке возили из ближайших элитных ресторанов.

"Роды у Кабаевой принимали лучшие врачи центра. Пока неизвестно, как назвали новорожденных, а также нет данных об их росте и весе. В окружении Кабаевой не спешат обсуждать радостную новость", - говорится в сообщении.

"Мы не комментируем слухи", - ответила одна из помощниц спортсменки. Алина Кабаева не любит обсуждать личную жизнь.

По слухам, у спортсменки уже есть дети, но она никак не подтверждала эту информацию. А в интервью журналу "Большой спорт" в 2013 году заявила, что у нее никогда не было наследников.

В 2009 году Кабаева пришла на светское мероприятие вместе с маленьким мальчиком, которого приняли за ее сына. Но позже олимпийская чемпионка поспешила заверить всех, что это был ее племянник Арсений, а через некоторое время заявила, что это ребенок подруги.

"На протяжении десяти лет СМИ то и дело сообщали о том, что Алина Маратовна стала мамой. Так, в 2008 году журналисты писали о том, что звезда родила мальчика, которого, по слухам, назвали Дмитрием. В 2013 году звезду заметили в Сочи и предположили, что она прилетела рожать, а в 2015 году появилась информация, что гимнастка стала мамой мальчика в элитном центре Святой Анны в Соренго в Швейцарии. Добавим, что последнее время Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и старается не общаться с журналистами. О ее жизни известно крайней мало", - пишут в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", в интернете высмеяли конфуз олимпийской чемпионки Афин-2004 в индивидуальном многоборье Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента России Владимира Путина.