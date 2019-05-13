Почти лето, но с дождями: прогноз погоды на начало недели

Рабочая неделя в понедельник, 13 мая, в Украине начнется с дождливой погоды с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, кратковременные дожди ожидаются на территории всей страны. Также, в соответствии с прогнозом синоптиков, во всех областях ожидаются грозы.

При этом, температура воздуха уверенно движется к летним значениям. В частности, несмотря на дожди, теплее всего будет в восточных областях, где температура возрастет до +24 градусов. Зато во Львовской области ожидается всего до +19 градусов.

В Киеве 13 мая также ожидается небольшой дождь и грозы. Ночью температура опустится до +10 +12 градусов, а днем - вырастет до почти летних +21 +23 градуса.

При этом, как отмечают синоптики, уже во вторник, 14 мая, дожди будут только на западной Украине. Температура же будет держаться в тех же значения: +17 +19 на западе и до +24 градусов в другой части страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал о аномальную погоду в июне-июле.