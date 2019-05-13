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В России найден мертвым боевик "Фриц" с Донбасса: фото

понедельник, 13 мая 2019, 05:30
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Фото: Necro Mancer\Twitter

Стало известно о смерти в России боевика, воевавшего на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Разуваев Артем (Артемий) Александрович "Фриц" (17/09/88, Керчь/Серпухов) найден мертвым у себя дома в Подмосковье", - говорится в подписи к фото умершего боевика.

В соцсетях уточняют, что он сам родом из Керчи.

"Потом жил в Киеве, потом свалил в Ростов, потом "позащищал" Крым и Донбасс, потом свалил в Подмосковье и умер", - добавил блогер.

В сети тут же стали обсуждать внезапную кончину 30-летнего боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

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