Принятие в Украине закона о языке: сети взорвало показательное фото из магазина

В сети появилось фото магазинной полки из Кропивницкого с корреспонденцией на продажу, где всего 12% изданий – на украинском языке.

Фотографию опубликовал блогер Дмитрий Васильев в своем авторском сообществе на Facebook.

Он отметил, что в условиях тотального доминирования русского языка в печати говорить о притеснении русскоязычных нет смысла.

Снимок был сделан в крупном супермаркете у вокзала Кропивницкого.

"Защитим русский язык!!! Нас притесняют! .." На фото - полка с печатными изданиями в магазине на ул. Вокзальной в Кропивницкому (возле автовокзала №2) ... С 33-х различных печатных изданий – на украинском только 4 ... Соответственно, на русском - 29!!! На полке украинского магазина только около 12% изданий на украинском ... На этой полке - ответ на все вопросы относительно языка, ущемления русскоговорящих и т.д. Украинский нуждается в защите !!!", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 14 мая Верховная Рада отклонила постановление, которым народные депутаты предлагали отменить результаты голосования во втором чтении и в целом за законопроект об укреплении статуса государственного языка.