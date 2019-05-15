В Украине заявили о фиксации погодных аномалий

В последние годы синоптики и экологи фиксируют в Украине погодные аномалии.

Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, фиксируется увеличение периодичности нехарактерных для сезона погодных явлений. Это, в свою очередь, негативно влияет на сельское хозяйство.

В заявлении говорится, что Украина вынуждена бороться с засухами и ростом числа жарких дней летом, которые охватывают все большие территории, в том числе в регионах, где они не характерны.

"Если Украина не станет активно принимать меры по противодействию изменениям климата, это может привести к существенным потерям урожаев основных сельскохозяйственных культур в будущем", - заявил председатель Минэкологии Остап Семерак.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал об аномальной погоды, которая придет в Украину в июне-июле.