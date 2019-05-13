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Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Прогноз погоды на 14 - 19 мая

Адриан Радченко понедельник, 13 мая 2019, 19:01
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Прогноз погоды на 14 - 19 мая Фото: pixabay.com

Май действительно становится ласковым. После холодного начала месяца в Украину пришли весенне-летние температуры. Какой будет погода до конца недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, 14-19 мая в Украине будет теплая погода, но с дождевым аккордом.

Во вторник, 14 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, северных, части восточных и центральных областей. Лишь на юге, а также в Донецкой, Сичеславской и Винницкой областях синоптики осадков не ожидают.

Днем на западе будет +15-19, на остальной территории Украины – от 22 до 25 градусов выше нуля. Ночью по всей стране ожидается +9-12.

В среду дожди с грозами уйдут из части северных и центральных областей, но сохранятся на западе страны.

Днем в западных областях синоптики ожидают +18-20, в северных и центральных областях и в Крыму будет +23-25, а на востоке и юге Украины ожидается +26-28. Ночью будет +10-13 по всей Украине.

Прогноз погоды на 14 мая
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Прогноз погоды на 15 мая
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Прогноз погоды на 16 мая
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Прогноз погоды на 17 мая
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Прогноз погоды на 18 мая
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Не изменится температурная картина и в четверг, 16 мая. Холоднее всего будет в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях (+17-19), а теплее всего – в Донецкой и Луганской (+26-28).

В последний рабочий день недели температурная картина выровняется практически по всей стране. В западных областях воздух прогреется до 20-22 градусов, а на остальной территории будет +23-26. Ночью на западе, севере и в центре страны ожидается +10-13, а в восточных и южных областях будет +13-16.

Грозовые дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге будет сухо.

Не отступят дожди и в выходные. Безоблачную погоду синоптики прогнозируют только на востоке страны. Днем на большинстве территории ожидается +20-22, а в южных областях воздух прогреется до 24-26 градусов.

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