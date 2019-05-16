В Альпах раскопали останки древнего морского монстра: опубликованы фото

Ученые смогли открыть новый вид фитозавров по окаменелым остаткам, которые были обнаружены в Альпах еще в 1980-х годах.

Как говорится в статье журнала Zoological Journal of the Linnean Society, представители данного вида жили на Земле примерно 210 миллионов лет назад.

В 1980-х годах остатки четырех особей фитозавров ранее неизвестного вида были откопаны на высоте около двух километров в австрийкой части Альп.

Внешне фитозавры были похожи на смесь крокодилов, аллигаторов и гавиалов. Новый вид фитозавров получил название Mystriosuchus steinbergeri.

Фитозавры представляли собой земноводные рептилии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что палеонтологи нашли кусок янтаря в котором обнаружили древних существ.