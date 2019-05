Ученые нашли кусок янтаря с десятками древних существ: опубликованы уникальные фото

Палеонтологи нашли кусок янтаря в котором обнаружили древних существ.

Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследованием занимались ученые из Китайской академии наук. Так, на северо-востоке Мьянмы - региона, богатого такого рода материалом - они нашли аммонита, брюхоногих и изоподов вместе с насекомыми. Исследователи изучили останки и опубликовали статью с результатами анализа.

Ученые на том же месте находили жука-опылителя, змей мелового периода, древнюю лягушку и даже оперенный хвост динозавра. Однако такая редкость, как останки морского существа, запертые в окаменевшей смоле, - большая редкость.

Древние существа находились в куске янтаря размером 33 миллиметра в длину, 9,5 миллиметра в ширину и 29 миллиметров в высоту. Весит он 6,08 грамма. Однако в него заключено по крайней мере 40 существ, среди которых - клещи, мухи, жуки, паразитические осы, тараканы, многоножки, изоподы, четыре раковины гастроподов (брюхоногих) и аммонит из рода Puzosia (Bhimaites).

Однако ученые пока не могут точно определить возраст окаменелостей. Они провели уран-свинцовое датирование цирконов, содержащихся в прилежащей породе. Оно показало, что янтарь попал туда 98,8 миллиона лет назад, но до этого в слое песчаника, лежавшего над янтарем, находили останки аммонита, который, как считалось, попал туда 113 миллионов лет назад. Повторный анализ этой окаменелости пока не провели, поэтому абсолютно точный возраст назвать сложно.

По гипотезам палеонтологов, аммонит попал в смолу уже мертвым, хотя находился в ювенильном периоде, диаметр раковины - 12 миллиметров. Мягких тканей внутри не осталось, но туда попало большое количество песка. Лес рос на побережье, и, согласно первому предположению, интенсивный прилив - а может, даже цунами - подбросил раковины так высоко, что они попали в смолу деревьев. Вторая гипотеза гласит, что раковины могло вымыть вместе с песком на берег, смола стекала по стволу дерева, захватывая с собой различных насекомых, а затем окутала и то, что находилось у корней.

