RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 мая

13:31
В Нацгвардии проходят обыски: журналисты узнали о подозрении экс-главе НГУ
13:30
Ученые нашли кусок янтаря с десятками древних существ: опубликованы уникальные фото
13:30
Эмилия Кларк высказалась о жестокой 5 серии 8 сезона "Игры престолов"
13:15
У известной американской спортсменки диагностировали смертельную болезнь
13:11
​В Украине потеплеет до +28 градусов: синоптик дала новый прогноз
13:04
Рабинович призвал привлечь к ответственности Гонтареву и Порошенко по делу национализации ПриватБанка
12:48
"Бджоли гудуть, Вінні-Пуха нема": история самой странной песни Вакарчука-именинника
12:38
​На акции протеста у здания МВД в Киеве применили газ: фото и видео стычек
12:30
В "Народном фронте" выступили против инаугурации Зеленского 19 мая и предложили новую дату
12:30
Шевченко вызвал в сборную Украины очередного новичка: названа фамилия
12:16
Журналисты рассказали, как Винниковская табачная фабрика рекламирует сигареты под видом воды
12:15
На Запорожье обрушился крупный град с ливнями: фото и видео потопа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые нашли кусок янтаря с десятками древних существ: опубликованы уникальные фото

вторник, 14 мая 2019, 13:30
переглянути новину українською

Палеонтологи нашли кусок янтаря в котором обнаружили древних существ.

Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследованием занимались ученые из Китайской академии наук. Так, на северо-востоке Мьянмы - региона, богатого такого рода материалом - они нашли аммонита, брюхоногих и изоподов вместе с насекомыми. Исследователи изучили останки и опубликовали статью с результатами анализа.

Ученые на том же месте находили жука-опылителя, змей мелового периода, древнюю лягушку и даже оперенный хвост динозавра. Однако такая редкость, как останки морского существа, запертые в окаменевшей смоле, - большая редкость.

Древние существа находились в куске янтаря размером 33 миллиметра в длину, 9,5 миллиметра в ширину и 29 миллиметров в высоту. Весит он 6,08 грамма. Однако в него заключено по крайней мере 40 существ, среди которых - клещи, мухи, жуки, паразитические осы, тараканы, многоножки, изоподы, четыре раковины гастроподов (брюхоногих) и аммонит из рода Puzosia (Bhimaites).

Однако ученые пока не могут точно определить возраст окаменелостей. Они провели уран-свинцовое датирование цирконов, содержащихся в прилежащей породе. Оно показало, что янтарь попал туда 98,8 миллиона лет назад, но до этого в слое песчаника, лежавшего над янтарем, находили останки аммонита, который, как считалось, попал туда 113 миллионов лет назад. Повторный анализ этой окаменелости пока не провели, поэтому абсолютно точный возраст назвать сложно.

По гипотезам палеонтологов, аммонит попал в смолу уже мертвым, хотя находился в ювенильном периоде, диаметр раковины - 12 миллиметров. Мягких тканей внутри не осталось, но туда попало большое количество песка. Лес рос на побережье, и, согласно первому предположению, интенсивный прилив - а может, даже цунами - подбросил раковины так высоко, что они попали в смолу деревьев. Вторая гипотеза гласит, что раковины могло вымыть вместе с песком на берег, смола стекала по стволу дерева, захватывая с собой различных насекомых, а затем окутала и то, что находилось у корней.

Как сообщал "Апостроф", в Индонезии ученые обнаружили огромную пирамидоподобную структуру.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дивизион российских "Искандеров" будет работать прямо по Киеву - генерал Игорь Романенко

Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно

Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: