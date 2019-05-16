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День вышиванки 2019: онлайн трансляция

четверг, 16 мая 2019, 09:13
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В четверг, 16 мая, проходит один из самых красочных праздников весны – Всемирный день вышиванки, который отмечают как в Украине, так и за ее пределами.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию событий в этот день.

Идея праздника зародилась в Черновцах. В 2006 году о "Всемирном дне вышиванки" задумалась студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Основная цель мероприятия – сохранение украинских ценностей и их популяризация. При этом сам праздник не предусматривает каких-то обязательных мер, кроме одевания вышиванки.

В честь праздника в центре Киева проходит показ вышиванок "ВышиванкаDAY". В показе примают участие не только киевляне и гости столицы, но и звезды украинского шоу-бизнеса, а также известные телеведущие.

12:41 А вот так сегодня выглядят нардепы.

12:34 Зеленский побрился и надел черную вышиванку.

10:28 А это сегодняшнее фото из Полтавы.

10:16 Танк-вышиванка от украиских военных :)

09:37 Петр Порошенко поздравил украинцев: "Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах".

09:25 Также празднуют День вышиванки в Виннице. Там 15 мая провели флешмоб "Код Нации". Участники в вышиванках выстроились так, чтобы с высоты было видно, что сформировался цветок. Приобщались к действу все желающие.

Напомним, подробнее о празднике читайте в материале "Апострофа": Лучшие поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео.

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