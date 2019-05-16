Лучшие поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

16 мая отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день в Украине отмечается День вышиванки. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих близких с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День вышиванки празднуют в нашей стране в третий четверг мая. Началась эта традиция в городе Черновцы в 2010 году. С тех пор многие подхватили идею и отмечают праздник, надевая свои вышиванки. Отдельного внимания заслуживает масштабный флешмоб, который затрагивает популярные соцсети. Каждый год в мае пользователи делятся в Facebook, Instagram и на других платформах своими снимками в национальном украинском наряде. Подключаются к этому действу и многие знаменитости, как украинские, так и западные.

***

Я надену тебя спозаранку

И в Малиновый Клин улечу!

Вышиванка моя! Вышиванка!

Расставаться с тобой не хочу!



Вышиванка моя! Вышиванка!

Белоснежна! Как песня - узор!

Теплый свет приднепровской полянки,

Свет Карпат, увлажняющий взор.



Вся судьба моя - красная нитка -

В белой ткани российских снегов!

По живому малиновым выткан

Был мой путь до твоих берегов!



Безупречна прекрасная строчка!

Вся ты в капельках алых, как кровь!

Так и вьется: за точкою - точка!

Украинского сердца любовь!



Я готов на любом полустанке

Превратиться в ту алую нить.

Потому и прошу: в вышиванке!

В вышиванке меня схоронить.

***



Фото: pixabay.com

***

Туго жизнь натяну на пяльцы,

Тонкой гладью узоры вышью.

Под крылечком стежками зайца

И дымок по утру над крышей.



Капли маков, во поле чистом,

И ромашковый луг зеленый.

Песню тополя-вокалиста,

Что свечою стоит меж кленов.



И подсолнух глазами к солнцу,

Мальв цветущих ряды у тына,

И узорчатое оконце,

Дочь чернявую возле сына.



Кипень старых весною вишен,

И царапанье веток яблонь.

А любовь, я по центру вышью -

Синей птахой с лучистым взглядом.



Вышью травы от рос седые,

Пенье дивное ранней птахи.

Думы юные, озорные,

Терпкий запах твоей рубахи.



И колодец с водой холодной:

Вкусной-вкусной, аж зубы ломит.

Звезд полночные хороводы,

А в саду - вышью белый домик.



Натяну ткань судьбы на пяльцы,

Шелком ярким узоры вышью.

И слезою - тропу скитальца,

Среди мальв, под родную крышу.

***



Фото: pixabay.com

***

Вышиванку надену, на счастье,

Как защиту, святой оберег.

Не застанут в дороге ненастья,

Не хлестнут злые волны о брег...



И волшебная та вышиванка

Пусть меня защитит от невзгод,

Тот узор, что созрел спозаранка...

С тем узором хранит меня Бог...



В вышиванке не страшны угрозы,

Злые зубы не цапнут меня,

Не настигнут уж злые морозы,

Посыл злой пройдёт мимо, звеня...



От уколов и злых пересудов

Защитит вышиванка, привет!

Колдовство в ней не страшно уж будет,

И сойдут злые силы на нет...



Обращусь я и к Вам, мои Боги,

Попрошу всей злой силы накал

Погасить, и вернуть зло с дороги,

Пусть летит оно к тем, кто создал.



Земля-Матушка, дай же мне силы,

Ты, Макоша, меня защити,

Добрый Велес,восстань из могилы,

Злые силы ты прочь отмети...



Пусть будут слова мои крепки,

Сложу их в дубовый ларец,

Повешу замок на зацепки,

А сверху — терновый венец...

***

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ - сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

***

Украинская вышиванка - один из главных символов нашего народа. В ней рассказываются истории, пишутся судьбы. Давайте же поздравим всех с этим днем и напомним миру о красоте украинской культуры!

***

С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции - одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

***

Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!

***

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