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Лучшие поздравления с Днем вышиванки: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

четверг, 16 мая 2019, 07:14
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Фото: pixabay.com

16 мая отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день в Украине отмечается День вышиванки. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих близких с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День вышиванки празднуют в нашей стране в третий четверг мая. Началась эта традиция в городе Черновцы в 2010 году. С тех пор многие подхватили идею и отмечают праздник, надевая свои вышиванки. Отдельного внимания заслуживает масштабный флешмоб, который затрагивает популярные соцсети. Каждый год в мае пользователи делятся в Facebook, Instagram и на других платформах своими снимками в национальном украинском наряде. Подключаются к этому действу и многие знаменитости, как украинские, так и западные.

***

Я надену тебя спозаранку
И в Малиновый Клин улечу!
Вышиванка моя! Вышиванка!
Расставаться с тобой не хочу!


Вышиванка моя! Вышиванка!
Белоснежна! Как песня - узор!
Теплый свет приднепровской полянки,
Свет Карпат, увлажняющий взор.

Вся судьба моя - красная нитка -
В белой ткани российских снегов!
По живому малиновым выткан
Был мой путь до твоих берегов!

Безупречна прекрасная строчка!
Вся ты в капельках алых, как кровь!
Так и вьется: за точкою - точка!
Украинского сердца любовь!

Я готов на любом полустанке
Превратиться в ту алую нить.
Потому и прошу: в вышиванке!
В вышиванке меня схоронить.

***


Фото: pixabay.com

***

Туго жизнь натяну на пяльцы,
Тонкой гладью узоры вышью.
Под крылечком стежками зайца
И дымок по утру над крышей.

Капли маков, во поле чистом,
И ромашковый луг зеленый.
Песню тополя-вокалиста,
Что свечою стоит меж кленов.

И подсолнух глазами к солнцу,
Мальв цветущих ряды у тына,
И узорчатое оконце,
Дочь чернявую возле сына.

Кипень старых весною вишен,
И царапанье веток яблонь.
А любовь, я по центру вышью -
Синей птахой с лучистым взглядом.

Вышью травы от рос седые,
Пенье дивное ранней птахи.
Думы юные, озорные,
Терпкий запах твоей рубахи.

И колодец с водой холодной:
Вкусной-вкусной, аж зубы ломит.
Звезд полночные хороводы,
А в саду - вышью белый домик.

Натяну ткань судьбы на пяльцы,
Шелком ярким узоры вышью.
И слезою - тропу скитальца,
Среди мальв, под родную крышу.

***


Фото: pixabay.com

***

Вышиванку надену, на счастье,
Как защиту, святой оберег.
Не застанут в дороге ненастья,
Не хлестнут злые волны о брег...

И волшебная та вышиванка
Пусть меня защитит от невзгод,
Тот узор, что созрел спозаранка...
С тем узором хранит меня Бог...

В вышиванке не страшны угрозы,
Злые зубы не цапнут меня,
Не настигнут уж злые морозы,
Посыл злой пройдёт мимо, звеня...

От уколов и злых пересудов
Защитит вышиванка, привет!
Колдовство в ней не страшно уж будет,
И сойдут злые силы на нет...

Обращусь я и к Вам, мои Боги,
Попрошу всей злой силы накал
Погасить, и вернуть зло с дороги,
Пусть летит оно к тем, кто создал.

Земля-Матушка, дай же мне силы,
Ты, Макоша, меня защити,
Добрый Велес,восстань из могилы,
Злые силы ты прочь отмети...

Пусть будут слова мои крепки,
Сложу их в дубовый ларец,
Повешу замок на зацепки,
А сверху — терновый венец...

***

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ - сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

***

Украинская вышиванка - один из главных символов нашего народа. В ней рассказываются истории, пишутся судьбы. Давайте же поздравим всех с этим днем и напомним миру о красоте украинской культуры!

***

С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции - одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

***

Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!

***

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