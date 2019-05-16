Участницу популярного украинского шоу подняли на смех из-за тату с одиозным политиком: фото

Кулинар-любитель из Харькова, участница шоу "Король десертов" Рузанна Щербина сделала себе тату со скандальным мэром родного города Геннадием Кернесом.

Фотографию с тату политика она опубликовала в своем Instagram (ее никнейм в этой соцсети - kuku.ruzka).

Она отметила, что является искренней поклонницей Геннадия Кернеса и очень сожалеет, что у нее нет с ним совместных фото и опубликовала фото, сделанное с помощью фотошопа.

"Всегда любила нашего мэра за всё, что он сделал для нашего города! Для всех хорошим не будешь, но Кернес-тот мэр, которым гордится добрая часть харьковчан! Люблю Харьков! Люблю Геннадия Адольфовича! И в его честь я сделала очередную татуху", - подписала фото она.

Также она добавила, что Кернес в ее жизни сыграл чрезвычайно важную роль.

"Буду рада в 70 лет посмотреть на руки и вспомнить обо всех значимых событиях и людях, в честь которых я делала татухи в молодости!", - уточнила Щербина.

В то же время пользователи сети оставили в основном негативные комментарии под ее постом, на которые девушка пыталась отвечать.

"Помнится, один довольно взрослый татуировщик рассказывал, как после падения идеалов СССР, к нему приходили клиенты, чтобы сводить татуировки Ленина. Кое-кто даже просил переделать Ленина в Иисуса Христа. Время идёт, меняются люди и их идеалы"

"А почему, не на коляске? А финансово ты ему тоже до конца жизни помогать собралась? Или квартиру перепиши!!!!! Ему же мало"

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