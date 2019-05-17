Когда в Киев вернется штормовая погода: прогноз на неделю

В Киеве в выходные, 18 и 19 мая, ожидается солнечная погода. Но долго радоваться теплу не удастся.

Об этом в своем блоге написала синоптик Наталка Диденко.

"В выходные, 18-19 мая, в столице воцарится замечательная комфортная погода, будет сухо солнечно, в течение дня около +20 градусов", - написала она.

В тоже время, по словам синоптика, с понедельника, с 20 мая, в Киеве снова увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

"С 23 мая в Киеве ожидается существенное похолодание, днем, по предварительным прогнозам, предполагается + 11 + 14 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала безрадостный прогноз по Украине на лето 2019 года.