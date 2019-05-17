На Донбассе в здании банка произошел взрыв: фото с места смертельного ЧП

17 мая на Луганщине мужчина подорвал гранату в банке: в результате взрыва он погиб на месте еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко м. Старобельск, мужчина 1972 г. р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка", - говорится в сообщении.

Также ранен сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

Все пострадавшие в больнице. По предварительной информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

Сотрудница пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук написала в Facebook, что мужчина пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции клиент попытался бросить гранату, но подорвался сам, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области ветеран АТО покончил жизнь самоубийством, взорвав себя на гранате.