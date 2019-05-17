RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 мая

22:59
​Коломойский озвучил свои планы на президентский срок Зеленского
22:50
Соратника Зеленского раскритиковали за шутку об изнасиловании
22:31
Свергли гадов: экс-депутат Госдумы привел Украину в пример россиянам
22:22
Уволились все инспекторы: в Одесской области произошел крупный скандал с чиновниками
21:58
На Донбассе в здании банка произошел взрыв: фото с места смертельного ЧП
21:35
Указ о роспуске Рады уже готов: журналисты опубликовали документ
21:31
​Зеленский пригласил на инаугурацию всех желающих: названо место встречи
21:19
Праздник футбола на востоке: стало известно, где Украина сыграет с Литвой
21:08
​В Киеве произошла смертельная лобовая авария: опубликовано фото и видео
20:55
Украинский футболист сменил клуб в Европе
20:36
​Так победим: в России рассказали, как можно свергнуть Путина
20:21
Российские хоккеисты совершили дикое нарушение режима во время чемпионата мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе в здании банка произошел взрыв: фото с места смертельного ЧП

пятница, 17 мая 2019, 21:58
переглянути новину українською

17 мая на Луганщине мужчина подорвал гранату в банке: в результате взрыва он погиб на месте еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко м. Старобельск, мужчина 1972 г. р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка", - говорится в сообщении.

Также ранен сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

Все пострадавшие в больнице. По предварительной информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

Сотрудница пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук написала в Facebook, что мужчина пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции клиент попытался бросить гранату, но подорвался сам, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области ветеран АТО покончил жизнь самоубийством, взорвав себя на гранате.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

СМИ: Одесские спонсоры Трампа, или кто помогает Юрию Луценко в США

Больше, чем у Зеленского: как Вакарчук ворвался в большую политику

В Украине разрабатывают новый миномет: что известно об оружии, фото

Протест евробляхеров в Киеве: как это происходило, фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: