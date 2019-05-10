Под Киевом ветеран АТО подорвал себя на гранате: опубликованы фото

В Киевской области ветеран АТО покончил жизнь самоубийством, подорвав себя на гранате.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Трагедия произошла в селе Чупира Белоцерковского района. 36-летний бывший военный попрощался с родственниками и ушел в яр поблизости. Мужчина взял с собой гранату и выдернул там чеку, вследствие чего она взорвалась. Ветеран АТО получил травмы грудной клетки несовместимые с жизнью.
Как выяснили правоохранители, погибший вернулся из зоны проведения антитеррористической операции два года назад. После этого он несколько раз пытался наложить на себя руки.
Возле тела погибшего полиция обнаружила рычаг взвода и кольцо от гранаты. Проведя обыск в гараже погибшего, следственно-оперативная группа обнаружила в помещении гранату "Ф-1" и запал.
По факту трагедии правоохранители начали уголовное производство. Детали и причины самоубийства устанавливаются.
Как сообщал "Апостроф", 15 октября 2018 года под Винницей при странных обстоятельствах погиб военнослужащий 1988 года рождения.