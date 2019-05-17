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У боевиков ДНР подтвердили визит сына Януковича: новые подробности

пятница, 17 мая 2019, 08:23
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Боевики временно оккупированного Донецка подтвердили приезд сына беглого президента Виктора Януковича, Александра.

Об этом сообщается в Telegram-канале Народная правда – Донбасс.

"Вроде нелепица, но проверили: да, был. Причем, с одобрения двух наших министерств. Отдают ему в управление (владение, временное пользование etc) энергетический сектор. Зуевку в частности (привет, Ахмет!). Угольную сферу не отдают, кому-то нужнее, пока не отдают. Как-то так. Всего нам хорошего", - пишет канал.

Помимо этого в Telegram-канале Донецкий Абориген рассказали еще о нескольких "важных гостях", посетивших Донецк в последнее время.

"Вернулся Саша "Стоматолог", ох и новость. В Донецке вполне официально сейчас находится всем известный Фима Звягильский (Ефим, исполнял обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, - прим. ред.) (согласованно лично с Пушилиным). С официальным визитом заезжал Александр Клименко (бывший Министр доходов и сборов Украины, - прим. ред.) (в смотре территории его сопровождал лично мэр Горловки Приходько). Это публичные, о крупных украинских функционерах с меньшим медийным и большим экономическим весом перечислять дорого... Объединяет их всех одно, ведут они себя свободно и уверенно. Получают гарантии от "наших" властей, строят планы, делят стратегические направления и начинают зарабатывать", - пишут в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Януковича хотят вывезти из России.

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