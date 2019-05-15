Будет царем: стало известно о визите на Донбасс сына Януковича

По инсайдерской информации, на оккупированный Россией Донбасс с визитом приехал сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Приезжал Саша стоматолог (кличка сына Януковича) в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - написал он.



Также блогер уточнил, что они же оставили специалистов, чтобы посмотреть и посчитать, "где еще можно "срубить" денег, что разграбили".

"По слухам, после подсчетов, Москва дает отмашку на заход МАКО на оккупированные (территории), а Янукович будет тут теперь царем, ибо Москва готовит ДНР к автономии в составе Украины", - уточнил "Фашик Донецкий".

Как сообщал "Апостроф", священнослужитель отец Феофан рассказал, что политик Надежда Савченко до ареста ездила с бывшим главарем ДНР Александром Захарченко на передовую на Донбассе, однако не увидела там боевиков.