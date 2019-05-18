На окнах даже нет ручки: в сети показали печальные фото детской больницы в Крыму

В аннексированном Россией Крыму состояние больниц оставляет желать лучшего.

Об этом можно судить по фото, опубликованным блогером на странице в Twitter Roksolana Today & Крым.

"Севастополь. Это фото палаты в детской больнице. На окнах даже нет ручки", - говорится в подписи к фото.

На кадрах действительно можно увидеть облупленные окна в детской больнице. И действительно, ручек на окнах нет. Вместо ручки – веревка, которую приспособили вместо нее. Не лучше выглядят и стены в самих палатах: то тут, то там можно увидеть залатанные пятна новой краски, нанесенной сверху старой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже показывали грустные фото из больницы в Севастополе, которую отличает вонь и плесень.