​На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с трактором: фото

17 мая на автодороге Н-09 Стрый - Черновцы, между селами Майдан и Боднарь Кольского района перевернулся самодельный трактор, в результате чего водитель транспортного средства погиб, а пассажир получил тяжелую травму черепа.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Как установлено правоохранителями, 34-летний житель Кольского района, управляя самодельным транспортным средством (трактором) и двигаясь в направлении Калуша, допустил его опрокидывание.

В результате ДТП водитель трактора скончался на месте происшествия, а пассажир получил травму в виде перелома костей черепа, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая в Оболонском районе столицы произошла ужасная авария, в результате которой погиб человек.