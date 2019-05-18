​На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с трактором: фото

17 мая на автодороге Н-09 Стрый - Черновцы, между селами Майдан и Боднарь Кольского района перевернулся самодельный трактор, в результате чего водитель транспортного средства погиб, а пассажир получил тяжелую травму черепа.
Об этом сообщает Нацполиция региона.
Как установлено правоохранителями, 34-летний житель Кольского района, управляя самодельным транспортным средством (трактором) и двигаясь в направлении Калуша, допустил его опрокидывание.
В результате ДТП водитель трактора скончался на месте происшествия, а пассажир получил травму в виде перелома костей черепа, находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 УК Украины.
Как сообщал "Апостроф", 17 мая в Оболонском районе столицы произошла ужасная авария, в результате которой погиб человек.