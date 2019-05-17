​В Киеве произошла смертельная лобовая авария: опубликовано фото и видео

17 мая в Оболонском районе столицы произошла жуткая авария, вследствие которой погиб человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее видео.

"Смертельное ДТП в Киеве на Богатырской: столкновение Нивы и Фольксваген. В "джипе" водитель погиб", - говорится в сообщении.

В комментариях под видео пользователи сети пишут, что одной из причин ДТП стала украденная ливневка. Другие пользователи в комментариях отмечают, что на этом месте в районе недостроенного моста регулярно происходят дорожные аварии.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков, которые перевернулись, и Volvo, из-за чего пострадал один из водителей.

Также 14 мая в Киевской области произошло страшное ДТП с участием двух транспортных средств.