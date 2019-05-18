​Погибла вся семья: появились фото жуткой аварии в Днепре

17 мая в Днепре на Маршала Малиновского, 80 столкнулись три автомобиля: Peugeot, KIA и Toyota, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, позже в больнице умер их 11-летний ребенок.

Об этом сообщает в Facebook журналист Влад Антонов, публикуя соответствующие фото.

Так, в результате столкновения погибли мужчина и женщина, которые находились в Peugeot, их из авто вырезали спасатели.

Также пострадал 11-летний мальчик, который находился в Peugeot, его госпитализировали в тяжелом бессознательном состоянии. Позже стало известно, что ребенок скончался в больнице.

Водитель KIA находился в сознании. При столкновении он получит травму шеи. Из автомобиля мужчине помогали выбраться спасатели и полиция. Его госпитализировали в 6-ю больницу.

У водителя Toyota разбита губа, от госпитализации мужчина отказался. Он присутствует на месте происшествия, но не может объяснить, что произошло, потому что находится в шоковом состоянии и ничего не помнит.

Причины случившегося точно неизвестны. По предварительной информации, Toyota и KIA двигались в одном направлении по улице Маршала Малиновского в сторону ж/м Солнечный. В какой-то момент они столкнулись и KIA вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с Peugeot.

На месте работала патрульная полиция и следователь.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая в Оболонском районе столицы произошла ужасная авария, в результате которой погиб человек.