​Харьковчане подрались на митинге против переименования проспекта: опубликованы фото

В Харькове устроили митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения.

Об этом сообщает "Громадське".

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпича к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

Противники Жукова также раздавали прохожим листовки на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - Украинский чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника" к небу, привязанным к воздушным шарикам.

Как сообщал "Апостроф", по словам Вятровича, деколонизация в частности, коснется памятника Екатерине II в Одессе.